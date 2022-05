Simona Halep, Sorana Cirstea si Elina Svitolina sunt asteptate la Iasi * Orasul moldav va gazdui doua turnee in aceasta vara

Articol de Ovidiu Minea - Publicat joi, 12 mai 2022, 09:39 / Actualizat joi, 12 mai 2022 10:09Iasiul va fi in aceasta vara capitala tenisului romanesc, urmand sa gazduiasca doua turnee importante, unul WTA, celalalt din circuitul ATP Challenger.Primul concurs, Concord Iasi Open, al carui director este Andrei Pavel, va avea loc in perioada 11-17 iulie si va pune la bataie premii in valoare de 90.280 euro si 100 puncte ATP. La start vor fi jucatori clasati intre locurile 80 si 400, printre ... citeste toata stirea