Articol de Roxana Fleseru - Publicat marti, 09 mai 2023, 17:20 / Actualizat marti, 09 mai 2023 17:55Simona Halep, aflata in stare de suspendare provizorie pentru un test pozitiv la roxadustat, va fi intrecuta in clasamentul mondial si de Sorana Cirstea dupa turneul de la Roma, competitie care a debutat, marti, in capitala Italiei si care se incheie pe 20 maiPentru fostul lider mondial, alunecarea in clasamentul WTA este in momentul de fata una dintre cele mai mici probleme, dar pentru ... citeste toata stirea