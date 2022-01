Simona Halep - Veronika Kudermetova in finala Melbourne Summer Set 1, dupa ce Naomi Osaka s-a retras!

Articol de GSP - Publicat sambata, 08 ianuarie 2022, 07:56 / Actualizat sambata, 08 ianuarie 2022 09:26Naomi Osaka (24 de ani, locul 13 WTA) s-a retras de la turneul Melbourne Summer Set 1 cu doar cateva ore inainte de meciul pe care urma sa-l joace in semifinale. Astfel, Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) va juca in finala cu Veronika Kudermetova (24, 31 WTA).Finala se va juca duminica dimineata si nu va incepe mai devreme de ora 08:00 in Romania. Meciul va fi LIVE pe GSP.ro si transmis la ... citeste toata stirea