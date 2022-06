Simona Halep, victorie fulger cu Harriet Dart * E in sferturi la Birmingham dupa o victorie intr-o ora si 2 minute

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 15 iunie 2022, 16:45 / Actualizat miercuri, 15 iunie 2022 18:41Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) a trecut de britanica Harriet Dart (25 de ani, 106 WTA), in optimile turneului din Birmingham, scor 6-3, 6-2.In runda urmatoare, Simona Halep va da peste britanica Katie Boulter (25 de ani, 141 WTA), care in turul precedent a trecut de Caroline Garcia, 7-6(5), 6-1Dupa o ora si 2 minute Simona Halep a castigat duelul cu Dart si s-a calificat in ... citeste toata stirea