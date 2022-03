Simona Halep, victorie scurta cu "Coco" Gauff la Indian Wells * Sorana Cirstea o asteapta in optimi!

Articol de GSP - Publicat luni, 14 martie 2022, 06:55 / Actualizat luni, 14 martie 2022 07:24Simona Halep (30 de ani, locul 26 WTA) s-a calificat in optimile Indian Wells, dupa 6-3, 6-4 cu Cori Gauff (18 ani, 17 WTA). In urmatoarea faza, Simona o va intalni pe Sorana Cirstea!Simona Halep a avut nevoie de o ora si 16 minute de joc pentru a avansa in faza optimilor la Indian Wells. "Coco" Gauff nu i-a facut fata unei versiuni solide la serviciu a Simonei, de neclintit in momentele cheie, cu ... citeste toata stirea