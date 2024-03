Singura echipa din Liga 1 la care Panduru ar dori sa mai lucreze ca antrenor: "N-as putea sa refuz chiar daca stiu ca ma cert cu el"

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 15 martie 2024, 10:42 / Actualizat vineri, 15 martie 2024 11:31Basarab Panduru, fostul international, e in prezent analist TV si a numit singura echipa pe care nu ar putea sa o refuze daca l-ar dori antrenor.Ultima data cand Panduru a fost implicat direct in fotbal a fost ca antrenor secund la Universitatea Craiova, in primul mandat al lui Laurentiu Reghecampf in Banie. Basarab a plecat de la Craiova in ianuarie 2022, dupa 3 luni ca secund al lui ... citește toată știrea