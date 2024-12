Singura romanca inclusa de BBC in Top 100 femei in anul 2024: "O supravietuitoare a violentei bazate pe gen"

Articol de David Istrate - Publicat joi, 05 decembrie 2024, 17:58 / Actualizat joi, 05 decembrie 2024 18:22Joan Chelimo Melly (34 de ani), atleta naturalizata de Romania, a fost inclusa de BBC in Top 100 femei in anul 2024. Sportiva originara din Kenya a fost remarcata pentru activismul impotriva violentei de gen din tara natala si vecinele ei.In fiecare an, BBC realizeaza o lista cu 100 de femei cu influenta, care inspira si, in 2024, tema comuna a fost cea a rezilientei. Romania are o ... citește toată știrea