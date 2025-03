Singurul boxer de care Mike Tyson se temea: "Nu ma voi lupta cu animalul ala!"

Articol de Maria Olteanu - Publicat luni, 10 martie 2025, 15:36 / Actualizat luni, 10 martie 2025 16:09Boxul este un sport in care frica e rar recunoscuta. Totusi, chiar si cei mai mari campioni au adversari cu care refuza sa se confrunte. Doi titani incontestabili, Mike Tyson si George Foreman, au marcat istoria categoriei grea, insa un duel intre ei nu a avut loc niciodata, iar asta nu e intamplator.In 1987, George Foreman, pe atunci in varsta de 38 de ani, a revenit in ring dupa o pauza ... citește toată știrea