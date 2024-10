Sinner, cel mai consistent jucator din circuit, nu a pierdut in 2024 niciodata inainte de "sferturi": "Acolo devin interesante turneele"

Articol de Luminita Paul - Publicat miercuri, 09 octombrie 2024, 22:22 / Actualizat miercuri, 09 octombrie 2024 22:23Jannik Sinner (23 de ani, liderul ATP) s-a calificat in sferturile de finala ale Masters-ului 1000 de la Shanghai dupa victoria, 6-4, 7-6 (1), in fata lui Ben Shelton (22 de ani). In 14 turnee din 2024, italianul a ajuns macar in aceasta faza.O revansa luata de Jannik Sinner in fata lui Ben Shelton, dupa ce pierduse in disputa cu americanul in aceeasi faza a turneului Masters ... citește toată știrea