Situatia unica din Superliga il nelinisteste pe Mihai Stoica: "Cum sa spun asta?!"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 02 aprilie 2024, 09:15 / Actualizat marti, 02 aprilie 2024 09:15Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, spune ca echipa ros-albastra inca nu se considera campioana, avand in minte ce a patit CFR Cluj in sezonul 2021-2022.FCSB are un avans de 7 puncte fata de rivala Universitatea Craiova, cu care va juca etapa viitoare, si de 10 puncte fata de Rapid si CFR Cluj.FINANCIARCifrele financiare oficiale pe 2023 la FCSB: datorie uriasa catre Gigi ... citește toată știrea