Situatie de sah la CS Mioveni! Jucatorii ameninta ca nu mai intra pe teren daca nu-si primesc urgent un salariu, primarul vorbeste despre faliment si mutarea activitatii juvenile catre un alt club

CS Mioveni este pe punctul de a face implozie! Clubul care a activat in istoria sa de 24 de ani in trei randuri in prima liga, 2007-2008, 2011-2012 si 2021-2023, are mari probleme financiare, iar principalul sau actionar, Primaria Orasului Mioveni, cu un nou conducator incepand din aceasta toamna, nu mai poate sa-l sprijine!In recenta etapa din Liga 2, majoritatea jucatorilor din lotul primei echipe au refuzat sa joaca in partida cu CSM Slatina, presedintele executiv si-a dat demisia dupa 21 ... citește toată știrea