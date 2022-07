Situatie delicata pentru Nelu Varga, patronul de la CFR Cluj: "Este in spital, cu probleme serioase"

Articol de GSP - Publicat vineri, 15 iulie 2022, 16:28 / Actualizat vineri, 15 iulie 2022 16:51Finantatorul de la CFR Cluj, Nelu Varga, se confrunta cu probleme de sanatate. Acesta a fost internat pentru a fi tratat de catre medici.Joi seara, Cristian Balaj, presedintele lui CFR Cluj, a dezvaluit ca Nelu Varga, omul numarul 1 din conducerea campioanei, a avut "anumite neplaceri medicale" in urma esecului suferit de "visinii" in drumul catre grupele competitiilor europene, eliminarea in ... citeste toata stirea