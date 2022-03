Situatie ridicola: Uhrin jr. si Bonetti la antrenamentele lui Dinamo?! Reactia italianului dupa verdictul instantei

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 25 martie 2022, 12:56 / Actualizat vineri, 25 martie 2022 13:14O noua problema pe capul sefilor de la Dinamo. Dario Bonetti, fostul antrenor al "cainilor", a castigat in instanta procesul cu fostul club, in care a cerut repunerea in drepturi si plata restantelor salariale. Situatia ar putea sfida ridicolul, daca italianul se intoarce la Bucuresti si vine la antrenamente la Saftica!Dario Bonetti, 60 de ani, a castigat procesul cu Dinamo. Echipa ... citeste toata stirea