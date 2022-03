Skateboardingul, recunoscut oficial drept ramura de sport in Romania * Urmatorul pas, infiintarea cluburilor sportive

Articol de GSP - Publicat duminica, 27 martie 2022, 12:12 / Actualizat duminica, 27 martie 2022 12:28Ministerul Sportului a recunoscut skateboardingul drept ramura sportiva in Romania. Decizia deschide calea catre infiintarea de cluburi sportive si, in cazul in care anumite conditii vor fi intrunite, a unei Federatii de Skateboard.Skateboardingul, sport olimpic incepand din 2016, cu prima prezenta pe scena olimpica la Tokyo 2020, este recunoscut oficial drept ramura sportiva in Romania. ... citeste toata stirea