Articol de Remus Dinu - Publicat sambata, 26 august 2023, 13:24 / Actualizat sambata, 26 august 2023 15:48Infrangerea suferita de FC Arges in fata Chindiei Targoviste, 0-2, a involburat serios apele la Pitesti. Instalat vara aceasta, Alexandru Pelici e in mare pericol sa fie dat afara din Trivale! "In momentul de fata, nu pot vorbi nimic despre viitor", a spus, imediat dupa meci, antrenorul ales de conducere pentru a ataca promovarea.Retrogradata din Superliga la finalul sezonului trecut, ... citeste toata stirea