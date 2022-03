SOC pe piata transferurilor. Favoritul lui Becali a semnat. A refuzat-o pe FCSB si a mers la un alt club de mare traditie din fotbalul romanesc

FCSB a facut un nou pas important catre titlu, la finalul saptamanii trecute, cand s-a impus in deplasarea de la FC Arges si a venit la cinci puncte in spatele liderului CFR Cluj.FCSB a reusit transferuri importante in iarna acestui an, iar startul din play-off este perfect pentru echipa pregatita de Toni Petrea. Vicecampioana Romaniei a obtinut doua victorii in primele doua meciuri jucate si a venit la cinci puncte in spatele liderului CFR Cluj. Unul dintre cei importanti jucatori ai ... citeste toata stirea