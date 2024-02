Socant: Kelvin Kiptum, detinatorul recordului mondial la maraton si singurul care a coborat sub 2h si un minut, a murit intr-un accident rutier!

Articol de David Marinescu - Publicat luni, 12 februarie 2024, 10:16 / Actualizat luni, 12 februarie 2024 10:26Kenyanul Kelvin Kiptum, detinatorul recordului mondial la maraton, si antrenorul sau au murit, duminica, intr-un accident rutier in Rift Valley, Kenya. Astfel, s-a curmat cariera promitatoare a singurului barbat care a alergat maratonul in mai putin de doua ore si un minut, relateaza Reuters.Sportivul in varsta de 24 de ani a stabilit recordul mondial la maratonul de la Chicago, in ... citește toată știrea