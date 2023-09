Articol de Theodor Jumatate - Publicat luni, 11 septembrie 2023, 16:21 / Actualizat luni, 11 septembrie 2023 17:09Politia franceza ancheteaza un caz de agresiune sexuala. O irlandeza in varsta de 37 de ani, aflata la Bordeaux pentru partida nationalei tarii sale contra Romaniei, la Cupa Mondiala de rugby, a ajuns la spital, dupa ce trei barbati au violat-o in centrul orasului.O stire socanta din Franta, legata de Cupa Mondiala de rugby. O irlandeza in varsta de 37 de ani, venita la Bordeaux ... citeste toata stirea