Sold-out iminent la Craiova - FCSB! 3.020 de bilete vandute in 19 ore, cate mai erau disponibile dupa-amiaza

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat joi, 05 mai 2022, 15:29 / Actualizat joi, 05 mai 2022 16:19Puse in vanzare duminica, biletele pentru derby-ul Universitatea Craiova - FCSB, programat duminica, de la 19:30, s-au dat ca painea calda. Astazi, gazdele se asteapta sa anunte "sold-out". Al doilea cel mai rapid din istorie, dupa cel de la debutul lui Piturca, in 2019. La ora partidei sunt asteptati 30.000 de fani in tribune, intre care 1.000 de sustinatori ai oaspetilor.CSU Craiova - FCSB ... citeste toata stirea