Solutie inedita pentru FCSB la mijlocul terenului, contra Unirii Slobozia: "De ce nu?" + 4 reveniri la campioana

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 23 noiembrie 2024, 15:35 / Actualizat sambata, 23 noiembrie 2024 16:26Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a sustinut conferinta de presa premergatoare meciului cu Unirea Slobozia, care se va juca duminica, 24 noiembrie, de la 18:15, in runda cu numarul #17 din Superliga.Elias Charalambous a spus ca meciul in care FCSB a fost invinsa la Botosani s-a jucat in conditii grele, acuzand starea foarte proasta a gazonului. ... citește toată știrea