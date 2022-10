Somer doar doua saptamani? Marius Croitoru e ofertat din Liga 1 + Cale libera pentru Mititelu sa-si angajeze favoritul

Articol de GSP - Publicat marti, 25 octombrie 2022, 12:35 / Actualizat marti, 25 octombrie 2022 12:53Dupa ce l-a trecut pe linie moarta pe Andrei Prepelita, conducerea lui FC Arges a inceput sa intocmeasca lista de posibili inlocuitori ai acestuia. In capul listei se afla Marius Croitoru, antrenorul care s-a despartit de FCU Craiova in urma cu doua saptamani.Luni seara, in urma infrangerii cu Petrolul, 0-2, Consiliul Director al clubului FC Arges a anuntat ca antrenorul Andrei Prepelita nu ... citeste toata stirea