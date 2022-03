Sorana Cirstea a avansat in turul doi al turneului de la WTA Lyon

Articol de GSP - Publicat marti, 01 martie 2022, 14:34 / Actualizat marti, 01 martie 2022 14:41Sorana Cirstea (31 ani, 30 WTA) a invins-o pe Mariam Bolkvadze (24 ani, 156 WTA), scor 6-3, 6-1, si s-a calificat in turul secund la Lyon.Romanca nu a intampinat niciun fel de problema in duelul cu sportiva din Georgia, care a venit din calificari. Sorana a pus capat meciului in doua seturi.Sorana Cirstea s-a calificat fara emotii in turul secund la WTA LyonDupa doar o ora si 19 minute, tabela ... citeste toata stirea