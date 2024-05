Sorana Cirstea a fost invinsa la Abu Dhabi, dar este la un loc distanta de cea mai buna clasare in ierarhia WTA

Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 09 februarie 2024, 18:01 / Actualizat vineri, 09 februarie 2024 18:55Sorana Cirstea (33 de ani si 26 WTA) a pierdut in fata Dariei Kasatkina (25 de ani si 14 WTA) cu 2-6, 0-6 in sferturile de finala ale turneului WTA de la Abu Dhabi. Parcursul de la aceasta competitie i-a asigurat o ascensiune de patru locuri in clasamentul mondial, romanca ocupand de luni locul 22 WTA, cel mai sus ea fiind pe 21, in urma cu unsprezece ani.Sorana Cirstea a ... citește toată știrea