Sorana Cirstea a parasit Romania! Unde a ales sa se mute: "Putina lume stie"

Articol de David Marinescu - Publicat duminica, 11 februarie 2024, 11:41 / Actualizat duminica, 11 februarie 2024 15:41Sorana Cirstea (33 de ani, 26 WTA) a dezvaluit recent ca a parasit Romania. Si a ales sa se mute in Dubai.La fel ca Simona Halep, si Sorana Cirstea prefera Emiratele Arabe Unite in locul Romaniei. Sportiva din Targoviste, care recent a ajuns pana in sferturile de finala ale turneului WTA de la Abu Dhabi, a dezvaluit ca locuieste in Dubai.Sorana Cirstea a parasit Romania ... citește toată știrea