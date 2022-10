Sorana Cirstea: "Adidas imi spunea: *Mai bine sa fii frumusica si in top 20, decat sa nu arati bine si sa fii numarul 1*"

Articol de GSP - Publicat marti, 25 octombrie 2022, 11:46 / Actualizat marti, 25 octombrie 2022 13:09Sorana Cirstea, acum in varsta de 32 de ani si locul 38 WTA, sustine ca reprezentantii Adidas, compania de echipamente sportive cu care a colaborat pana in 2016, i-au transmis: "Mai degraba arati bine si esti in top 20, decat sa nu arati bine si sa fii numarul 1".Sorana Cirstea colaboreaza din 2016 cu firma americana New Balance, dar pana atunci a avut contract cu Adidas timp de 12 ani. ... citeste toata stirea