Sorana Cirstea are un nou antrenor * A castigat Roland Garros si doua Cupe Davis

Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 24 martie 2024, 09:50 / Actualizat duminica, 24 martie 2024 10:28Sorana Cirstea (33 de ani, 24 WTA) a anuntat ca are un nou antrenor, pe spaniolul Alex Costa (48 de ani), fost jucator important, cu Roland Garros castigat in cariera.Cirstea a incetat colaborarea cu Thomas Johansson in februarie, iar de atunci nu a avut un antrenor stabil. La turneul de la Miami colaboreaza cu Matt Daly, antrenorul lui Denis Shapovalov, si Brian Barker.MIAMI ... citește toată știrea