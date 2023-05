Articol de Roxana Fleseru - Publicat joi, 04 mai 2023, 21:37 / Actualizat joi, 04 mai 2023 22:25Sorana Cirstea s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Reus, dupa ce a invins-o pe slovaca Anna Karolina Schmiedlova (28 de ani si 96 WTA) in doua seturi, 7-5, 6-4 intr-o o ora si 42 de minute.Sorana a revenit de mai multe ore pe parcursul partidei, ea fiind condusa in primul set cu 3-1 si reusind sa se impuna cu 7-5. In partea a doua, romanca a condus cu 5-2, ... citeste toata stirea