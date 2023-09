Articol de Roxana Fleseru - Publicat luni, 04 septembrie 2023, 18:05 / Actualizat luni, 04 septembrie 2023 18:07Sorana Cirstea (33 de ani, #30 WTA) o intalneste marti pe Karolina Muchova (27 ani, #10 WTA) pentru un loc in semifinalele US Open. Cele doua s-au mai confruntat de patru ori pana acum, cehoaica fiind in avantaj, 3-1.Sorana Cirstea se afla in fata unuia dintre cele mai importante meciuri ale carierei. Romanca o intalneste in sferturi de finala pe Karolina Muchova, o jucatoare pe ... citeste toata stirea