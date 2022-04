Sorana Cirstea e in semifinale la Istanbul! * Victorie dupa o ora si 19 minute

Articol de GSP - Publicat vineri, 22 aprilie 2022, 19:16 / Actualizat vineri, 22 aprilie 2022 19:30Sorana Cirstea (32 de ani, 24 WTA) e in semifinalele turneului de la Istanbul, unde e campioana en-titre. Ea a invins-o astazi pe Julia Grabher (25 de ani, 194 WTA), scor 7-5, 6-1.Sorana o intalneste in semifinale fie pe Anna Bondar (72 WTA), fie pe Veronika Kudermetova (29 WTA), care se joaca de la 19:30Semifinala Soranei Cirstea se va juca sambata, in jurul orei 17:00Turneul WTA 250 de la ... citeste toata stirea