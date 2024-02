Sorana Cirstea e in "sferturi" la Dubai! Revenire spectaculoasa in finalul decisivului + Urmeaza un duel contra campioanei de la Wimbledon

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 21 februarie 2024, 15:27 / Actualizat miercuri, 21 februarie 2024 16:20Sorana Cirstea (22 WTA, 33 de ani) s-a calificat in sferturile turneului de la Dubai, dupa ce a trecut de croata Donna Vekic (31 WTA, 27 de ani), 3-6, 6-3, 7-5.Dupa un inceput de meci lent, in care a pierdut primul set, Sorana Cirstea a revenit spectaculos. A castigat urmatoarele doua seturi, dupa ce in decisiv a revenit de la 4-5 si serviciul pentru adversara.Sorana ... citește toată știrea