Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 03 august 2023, 11:04 / Actualizat joi, 03 august 2023 11:42Sorana Cirstea (33 de ani, 32 WTA) a pierdut cu Liudmila Samsonova (24 de ani, 18 WTA), scor 1-6, 3-6, in optimile de finala ale turneului de la Washington.Sorana a fost invinsa fara drept de apel de Samsonova. Romanca a rezistat doar o ora in fata rusoaicei.WTA WASHINGHTONPerechea saptamanii in tenis * Rusoaica Daria Kasatkina, sarutata de iubita imediat dupa meciul de la ... citeste toata stirea