Sorana Cirstea, eliminata dramatic in semifinale la Dubai. Romanca a avut 5 mingi de set si a ratat sansa carierei

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 23 februarie 2024, 17:05 / Actualizat vineri, 23 februarie 2024 18:54Sorana Cirstea a pierdut cu Jasmine Paolini, scor 2-6, 6-7 (6), in semifinalele turneului de la Dubai. Romanca, locul 21 WTA virtual, putea sa ajunga pe 15, cea mai buna clasare a carierei, daca ar fi ajuns in finala.Sorana Cirstea a oferit un meci dramatic la Dubai, in semifinala cu Paolini. Inceputul partidei a fost controlat clar de italianca, iar Sorana nu a putut face fata pe ... citește toată știrea