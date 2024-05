Sorana Cirstea, iesire rapida in turneul de la Strasbourg

Articol de Luminita Paul - Publicat luni, 20 mai 2024, 15:08 / Actualizat luni, 20 mai 2024 15:23Sorana Cirstea, 34 de ani, a(Trade Mark)30 WTA, a fost invinsa in primul tur al turneului WTA 250 de la Strasbourg de poloneza Magda Linette, 32 de ani, a(Trade Mark)50 WTA, 7-5, 7-5 in aproape doua ore de joc.In saptamana in care duminica se da startul celui de-al doilea turneu de Mare Slem al anului, cel de la Roland Garros, Sorana Cirstea a ales sa joace la Strasbourg. Un concurs WTA 250 ... citește toată știrea