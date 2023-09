Articol de Vlad Rosu - Publicat miercuri, 06 septembrie 2023, 08:24 / Actualizat miercuri, 06 septembrie 2023 09:13Sorana Cirstea (33 de ani), numarul 30 WTA) a fost eliminata in "sferturile" de finala ale US Open de cehoaica Karolina Muchova (27 de ani, numarul 10 WTA), scor 0-6, 3-6. Pentru prestatia de la turneul american, romanca va primi un cec in valoare de 455.000 de dolari.Sorana Cirstea a ratat sansa de a ajunge pentru prima oara in cariera in semifinalele unui turneu de Grand Slam, ... citeste toata stirea