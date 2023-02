Sorana Cirstea, invinsa de Marta Kostyuk la Abu Dhabi * Infrangere in decisiv, dupa o batalie de trei seturi

Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 06 februarie 2023, 17:46 / Actualizat luni, 06 februarie 2023 18:12Sorana Cirstea (32 de ani, #63 WTA) a fost invinsa, luni dupa-amiaza, in primul tur al turneului de la Abu Dhabi. Romanca a cedat in trei seturi in fata ucrainencei Marta Kostyuk (20 de ani, #57 WTA), scor 2-6, 6-1, 2-6, dupa o ora si 54 de minute de joc.Aflata pe tabloul principal dupa ce a beneficiat de un wild-card, Sorana Cirstea, care incearca sa-si gaseasca forma in 2023, a avut ... citeste toata stirea