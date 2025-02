Sorana Cirstea paraseste de luni Top 100, incheind cea mai lunga perioada din cariera sa in care s-a mentinut intre primele 100 de jucatoare ale lumii

Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 21 februarie 2025, 14:58 / Actualizat vineri, 21 februarie 2025 16:00Sorana Cirstea (34 de ani si 89 WTA) a pierdut in sferturile de finala la Dubai, iar acest lucru are consecinte asupra clasamentului sau, ea alunecand in afara Top 100, unde nu mai fost din august 2019.Sorana Cirstea a fost invinsa in sferturile de finala de la Dubai de Karolina Muchova, iar asta inseamna ca nu si-a aparat punctele de anul trecut, atunci cand a ajuns pana in ... citește toată știrea