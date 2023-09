Articol de Alexandru Barbu - Publicat sambata, 02 septembrie 2023, 08:20 / Actualizat sambata, 02 septembrie 2023 09:42Sorana Cirstea (33 de ani, locul 30 WTA) a eliminat-o pe Elena Rybakina (24 de ani, locul 4 WTA) si e in "optimi" la US Open! A fost 6-3, 6-7 (6), 6-4, dupa un meci de mare calitate, intins pe doua ore si 49 de minute.Pe Sorana Cirstea o asteapta un alt duel dificil. Va evolua in optimile de finala de la New York impotriva elvetiencei Belinda Bencic (26 de ani, #13 WTA), ... citeste toata stirea