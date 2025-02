Sorana Cirstea s-a calificat in "optimi" la Dubai! Joc excelent prestat de romanca in ultimele doua seturi

Articol de David Istrate - Publicat miercuri, 19 februarie 2025, 11:34 / Actualizat miercuri, 19 februarie 2025 11:53Sorana Cirstea (34 de ani, 85 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului de 1000 de puncte de la Dubai, dupa o victorie in 3 seturi (3-6, 6-4, 6-1) obtinuta in fata Alyciei Parks (24 de ani, 74 WTA).La doua zile dupa succesul cu Daria Kasatkina (27 de ani, 11 WTA) din primul tur al competitiei de la Dubai, scor 6-1, 6-4, Sorana Cirstea a revenit pe teren pentru ... citește toată știrea