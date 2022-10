Sorana Cirstea si Ion Esiriac jr, escapada in muntii Himalaya * Cum s-au dat de gol

Articol de GSP - Publicat duminica, 16 octombrie 2022, 16:36 / Actualizat duminica, 16 octombrie 2022 17:17Sorana Cirstea (32 de ani, 40 WTA) a postat mai multe fotografii din muntii Himalaya, in apropiere de celebrul varf Everest.Sorana nu va mai juca tenis in acest an, dupa accidentarea suferita la US Open. Ea a decis sa profite de timpul liber si a plecat in vacanta in muntii Himalaya. A fost insotita si de iubitul ei, Ion Esiriac jr.foto: Instagram @Sorana Cirstea"Doar un copil mic ... citeste toata stirea