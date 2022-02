Sorana Cirstea, victorie impresionanta in primul tur de la Doha * Urmeaza o adversara de top!

Articol de GSP - Publicat duminica, 20 februarie 2022, 14:30 / Actualizat duminica, 20 februarie 2022 14:33Sorana Cirstea (30 de ani, 31 WTA) s-a calificat fara emotii in turul secund de la Doha, dupa o victorie dominanta reusita in fata egiptencei Mayar Sherif (25 de ani, 65 WTA), scor 6-2, 6-1, in 68 de minute.La prima intalnire directa, Sorana Cirstea nu i-a dat nicio sansa lui Sherif. Reprezentanta Romaniei a dominat partida de la un capat la celalalt, impunandu-se in doua seturi fara ... citeste toata stirea