Sorana Cirstea, victorie impresionanta la turneul WTA de la Abu Dhabi in fata locului 9 mondial

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat miercuri, 07 februarie 2024, 18:50 / Actualizat miercuri, 07 februarie 2024 19:08Sorana Cirstea (33 de ani, #26 WTA) a reusit o victorie clara in turul secund al turneului WTA de la Abu Dhabi in fata locului 9 mondial, Maria Sakkari (28 de ani), scor 6-2, 6-1.Sorana a reusit victoria in fata tenismenei din Grecia in doar o ora si 17 minute.HALEP, AUDIATA LA TASPrima zi a audierilor de la TAS in procesul Simonei Halep: dubla campioana de Grand Slam ... citește toată știrea