Sorana Cirstea, victorie in 3 seturi in sferturi la Birmingham * Posibila finala impotriva Simonei Halep!

Articol de GSP - Publicat vineri, 17 iunie 2022, 15:43 / Actualizat vineri, 17 iunie 2022 15:43Sorana Cirstea (32 de ani, locul 36 WTA) a invins-o pe Donna Vekic (25 de ani, 92 WTA), 5-7, 6-3, 6-4, si s-a calificat in semifinalele turneului WTA250 de la Birmingham.In semifinale, Sorana va infrunta castigatoarea meciului Dayana Yastremska - Shuai Zhang, care va avea loc in aceasta dupa-amiaza.Sorana Cirstea si Simona Halep s-ar putea intalni in finala. Halep va juca dupa ora 17:00 cu Katie ... citeste toata stirea