Sorin Cartu, despre sansele unui fotbalist de la Craiova de a ajunge la nationala: "Are concurenta mare"

Articol de GSP - Publicat luni, 04 aprilie 2022, 17:11 / Actualizat luni, 04 aprilie 2022 17:41Sorin Cartu (66 de ani), presedintele celor de la Universitatea Craiova, a vorbit despre sansele portarului italian Mirko Pigliacelli de a intra in planurile selectionerului Edi Iordanescu si de a deveni o solutie pentru buturile primei reprezentative.Mirko Pigliacelli a fost omul meciului in victoria Craiovei de pe terenul celor de la FCSB, scor 2-0, inchizand poarta in multe momente in care ... citeste toata stirea