Articol de Andrei Craitoiu - Publicat vineri, 16 iunie 2023, 13:11 / Actualizat vineri, 16 iunie 2023 13:29Sorin Cartu, 67 de ani, a parasit functia de presedinte la CS Universitatea Craiova si s-a retras din fotbal! Anuntul a fost facut chiar de fostul mare jucator al Craiovei Maxima intr-o conferinta de presa."Am decis sa ies din fotbal! Principalul motiv e perioada de peste 55 de ani de fotbal pe care o am. Am trecut prin cariera de fotbalist si antrenor, iar in ultimii patru ani si ... citeste toata stirea