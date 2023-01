Sorin Stratila va juca din nou in "Stefan cel Mare". Mijlocasul n-a ramas mult timp fara echipa dupa despartirea de CSM Focsani

Sorin Stratila, fost jucator in prima liga la Astra, Dinamo si Concordia Chiajna, sau in Liga 2 la UTA, a semnat cu o noua echipa dupa ce in aceasta saptamana si-a reziliat contractul cu CSM Focsani, formatie din Liga 3 care viseaza la promovare, dar care e abia pe locul 4 in Seria a 2-a si in aceasta iarna face din nou schimbari importante in lot.Mijlocasul brasovean de 36 de ani va juca din nou in "Stefan cel Mare", unde a activat intre 2011 si 2012, insa nu o va face pentru actuala Dinamo ... citeste toata stirea