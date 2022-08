Sotia lui Adam Nemec, fosta Miss, face senzatie pe litoralul romanesc

Articol de GSP - Publicat sambata, 13 august 2022, 10:48 / Actualizat sambata, 13 august 2022 10:57Zuzana Kollarova, fosta Miss Slovacia si sotia lui Adan Nemec, atacantul celor de la FC Voluntari, face pe plajele din Romania.Adam si Zuzana Nemec sunt impreuna de mai mult timp, iar in 2018 si-au oficializat relatia si s-au casatorit la Bratislava. In 2021 au aflat ca vor deveni parinti pentru prima oara. Frumoasa partenera a lui Nemec, in trecut desemnata Miss Slovacia, e in continuare ... citeste toata stirea