Sotia lui Novak Djokovic, furioasa: "Tu esti cel care, din nu stiu ce motiv, l-a etichetat drept imaginea anti-vaccinistilor"

Articol de GSP - Publicat marti, 12 iulie 2022, 11:59 / Actualizat marti, 12 iulie 2022 13:54Novak Djokovic (35 de ani) a cucerit Wimbledon pentru a 4-a oara la rand si a 7-a oara in cariera, insa este taxat, in continuare, pe tema vaccinului anti-COVID. Sarbul refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19 si are sanse infime sa participe la US Open.Turneul de la US Open este programat in perioada 29 august - 11 septembrie 2022Regulile din SUA interzic persoanelor nevaccinate intrarea pe ... citeste toata stirea