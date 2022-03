Spaima in vestiarul lui Dinamo: "Retrogradarea e aproape! Imi vine sa ma las de fotbal"

Articol de GSP - Publicat duminica, 13 martie 2022 23:21 / Actualizat duminica, 13 martie 2022 23:43RAPID - DINAMO 3-1. Integralist in derby-ul de la Mioveni, pierdut categoric de "caini", mijlocasul dinamovist Razvan Grardinaru a aparut deziluzionat la finalul partidei.Abia transferat de la Gaz Metan, o alta echipa aflata in mare suferinta, Gradinaru e afectat de ce a gasit in Stefan cel Mare si se teme de cel mai sumbru scenariu."Sa fim atenti, retrogradarea e aproape! Mi-e frica de ... citeste toata stirea