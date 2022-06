SPECIAL | Echipa din "padurea de vanatoare" a milionarilor banateni, surpriza barajului de promovare in Liga 2. Cine este CSC Dumbravita, invingatoarea Resitei, si cand ia decizia daca merge in esalonul secund sau ramane in Liga 3

Cu siguranta, CSC Dumbravita a fost marea surpriza a barajelor de promovare in Liga 2 desfasurate in acest an, in detrimentul mult mai experimentatei CSM Resita.Un club nou, cu un act de infiintare din 29 mai 2018, cand una dintre cele mai bogate comune din Romania a decis sa treaca sportul pe un club de drept public. O localitate la fel de interesanta, o oglinda sociologica a Romaniei post-decembriste, cu o viata, paradoxal, total diferita de cea a echipei de fotbal.Dumbravita. Echipa atat ... citeste toata stirea