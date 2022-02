SPECIAL GSP Tom Brady se retrage * Cum arata cariera unui dintre cei mai buni jucatori din istoria NFL

Articol de Aurelian Rotea - Publicat miercuri, 02 februarie 2022, 12:06 / Actualizat miercuri, 02 februarie 2022 12:35Zvonurile despre retragerea celebrului quarterback aparusera in urma cu cateva zile. Acum, Tom Brady si-a anuntat in mod oficial despartirea de fotbalul american aseara, prin intermediul unui mesaj pe Twitter.Tom Brady a ales sa-si incheie cariera de jucator profesionist la varsta de 44 de ani. Dupa 22 de ani in NFL acesta nu a lasat in urma doar un palmares uimitor, dar si ... citeste toata stirea